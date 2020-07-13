التجارة تعلن تخصيص 253 مليار دينار للفلاحين المسوقين للحنطة

2020/07/13 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، تخصيص مبلغ 253 مليار دينار كمستحقات للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة خلال الموسم التسويقي 2020.

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