الخارجية: وصول 6 صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي قادمة من الكويت

2020/07/13 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، وصول 6 صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي الى العراق قادمة من الكويت.

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