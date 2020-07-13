2020/07/13 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفردوس ترتدي حلة جديدة اليوم آلاف الأمتار في أعرق الساحات تورق ألواناً وبهجة وبهجة بغداد – الزمان يحتفل اهالي بغداد اليوم، بافتتاح مشروع تطوير ساحة الفردوس بعد اشهر من العمل المثابر والجهود المضنية.وقال رئيس المبادرة رجل الاعمال وديع حنظل لـ (الزمان) امس (نحتفل اليوم بافتتاح منجز جديد في سفر مبادرتي تمكين والق بغداد, هو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفردوس ترتدي حلة جديدة اليوم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفردوس ترتدي حلة جديدة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).