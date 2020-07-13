2020/07/13 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوساطات والمحسوبية ظاهرة صعود شباب يدعون لتحقيق العدالة في التعيين بغداد – هالة اللامي تسود الواقع ظاهرة مرفوضة من صور الفساد الإداري التي تمحي بدورها كل فرص المساواة في المجتعات ، فالواسطات والمحسوبية تضعف بدورها كفاءة الدوائر والقطاعات الحكومية والاهلية وتؤثر على كفاءة العاملين ، وتلغي دور الاحق بالوظيفة والمنصب ، وتعتمد احيانا على المظهر […]

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