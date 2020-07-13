2020/07/13 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة النيابية تدعو إلى منع دخول المنتجات المستوردة ديالى تعلن الإنتهاء من حملة حصاد وتسويق الحنطة والشعير بغداد – الزمان دعت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الخميس، الحكومة الى منع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظا على المنتج الوطني، مشددة في بيان امس على (اهمية عدم ادراج اي فقرة خاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية، باي اتفاقية تعقدها […]

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