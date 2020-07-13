الخارجية تعلن وصول 6 صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي من الكويت

2020/07/13 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاحد، وصول 6 صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي الى العراق قادمة من الكويت.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح لوكالة الانباء العراقية، انه بمُتابعة من وزير الخارجيّة فؤاد حسين، وسفارة جمهوريّة العراق في الكويت، وصلت (6) صهاريج مُحمّلة بنحو (150) طناً من الأوكسجين الطبّي، وهي الدفعة الثانية التي اشتراها العراق.

وكانت وزارة الخارجية قد اعلنت الثلاثاء (30 حزيران 2020)، وُصُول (10) صهاريج من الأوكسجين الطبّي استوردها العراق عبر منفذ سفوان جنوب غرب البصرة.

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