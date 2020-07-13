في جوع دَيْقوع دَهْقوع - سليمان جبران

2020/07/13 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران لمّا رأى الخُرْجي أنّ سكناه في بيروت لا تصلح لجسمه ولا لرأسه، عزمَ على الشخوص منها إلى الجبل.



فأُلْقيَ في روعِه أنْ يسكن في دير للروم، فسار بزوجته وبالفارياق، فأقاموا في قرية تحت الدير يوميْن.



وكانَ يأْنس بالفالرياق بعضُ الحسان، منها، ويواكلنَه.



فلمّا علمتْ إحداهنّ أنّهُ صاعد في الغد إلى الدير طفِقتْ تبكي .



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فكأنّما ظنّتْ أنّه نوى الرهبانيّة.



فظهر له أنّها خالفتْ عادةَ النساء، لأنّهنَّ ي ......





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