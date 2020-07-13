2020/07/13 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة بعد أن استغلت الدولة ظرفية الحجر الصحي لتنزيل جزء من هجماتها على شغيلة الوظيفة العمومية وعلى رأسها شغيلة التعليم العمومي [تجميد الترقيات والتوظيفات الجديدة، أجرأة "التعليم عن بعد"]، انتقلت إلى طور نوعي من هذا الهجوم تؤطره مذكرات وزارية لتنزيل مضامين "القانون الإطار رقم 51- 17".يدل هذا الهجوم على أن ثقافة "الإجماع الوطني" و"السلم الاجتماعي" الذي أعلنته قيادات النقابات [وضمنها قيادات النقابات ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طور جديد من الهجوم على شغيلة التعليم العمومي [النظام الداخلي النموذجي، التعليم عن بعد، التقشف]، بقلم، شادية الشريف - المناضل-ة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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