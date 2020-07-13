وزير الثقافة ينعى رحيل الفنان مهدي الحسيني

2020/07/13 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، رحيل الفنان مهدي الحسيني الذي توفى في بغداد .

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