وزير الخارجية يؤكد أهمية إدامة التواصُل مع فريق التحقيق بجرائم داعش

2020/07/13 | 01:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أهمية إدامة التواصُل مع فريق التحقيق بجرائم تنظيم داعش الارهابي.

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