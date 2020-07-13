الناطق باسم القائد العام يصدر بياناً بشأن المتظاهرين الذين كانوا متوجهين الى بغداد

2020/07/13 | 01:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة==============

إن القوات الأمنية ملتزمة بحماية الحق الدستوري بالتظاهر السلمي، وإن السيد القائد العام للقوات المسلحة لن يتوانى عن فتح تحقيق في أي اعتداء يتعرض له المتظاهرون السلميون، ولقد قامت قواتنا الأمنية يوم الأحد، بمنع بعض الباصات غير الملتزمة بإجراءات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بخصوص جائحة كورونا، لاكتظاظها بالمتظاهرين المتوجهين إلى بغداد، ورفضت الامتثال لإجراءات الغاية منها سلامتهم وعدم المساهمة بنشر العدوى، ولكن للأسف قام بعض المتظاهرين بالتعدّي على القوات الأمنية التي كانت متواجدة لحمايتهم، ومحاولة العبور بالقوة، فما كان من القوات الأمنية إلا صدّهم ، ولم تستخدم الأسلحة والذخيرة الحية كما يشاع ، ولم تسقط أي ضحية، ولله الحمد .

==========13 تموز 2020

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأحد، حصيلة اليوم الثاني من عمليات ابطال العراق الرابعة، فيما اشار إلى مقتل منتسبين إثنين بانفجار عبوات ناسفة خلال سير العمليات.

وذكرت مديرية اعلام الحشد، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه،

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