2020/07/13 | 01:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتر ساق مواطن إثر انفجار مخلف حربي غربي البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 01:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتر ساق مواطن إثر انفجار مخلف حربي غربي البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتر ساق مواطن إثر انفجار مخلف حربي غربي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).