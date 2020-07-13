2020/07/13 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور القاموس القرآنى : ( السبيل ) ( 5 ) معنى الإنفاق في سبيل الله جل وعلا :هذه منطقة ( مُتنازعُّ عليها ) .



كثير من الناس يظن أنه ينفق ( في سبيل الله ) يخدع نفسه ، وينخدع به الآخرون ، وقد يموت وهو في هذا الخداع فيخسر الدنيا والآخرة .



للشيطان الدور الأساس ، ومن هنا يكون القرآن الكريم هو الفيصل في توضيح ماهية الانفاق في سبيل الله .



ونقول : المؤمن الذى ينفق في سبيل الله جل وعلا :1 ـ يعلم إن رب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاموس القرآنى : ( السبيل ) ( 5 ) معنى الإنفاق في سبيل الله جل وعلا - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاموس القرآنى : ( السبيل ) ( 5 ) معنى الإنفاق في سبيل الله جل وعلا - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).