الخبير الآثاري العراقي الدكتور احسان فتحي لـ (الزمان): أروع نفائس آثارنا لا تزال في متاحف باريس ولندن وبرلين ونحتاج لتنسيق مع الجيش لحماية البقية

2020/07/13 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى‭ ‬الحوار‭: ‬سعد‭ ‬الصائغ‭ ‬ عمان ‭ ‬الاثاري‭ ‬العراقي‭ ‬الاستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬المهندس‭ ‬المعماري‭ ‬إحسان‭ ‬فتحي‭ ‬عن‭ ‬مراحل‭ ‬كثيرة‭ ‬شهدت‭ ‬التفريط‭ ‬بثروات‭ ‬العراق‭ ‬الاثارية‭ ‬النفيسة‭ ‬عبر‭ ‬حقب‭ ‬تاريخية‭ ‬مختلفة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ .‬واقترح‭ ‬الخبير‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الاداب‭ ‬والفن‭ ‬الاهلية‭ ‬في‭ ‬عمّان‭ ‬واستاذ‭ ‬زائر‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬‮٢٠١٨‬‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬للحفاظ‭ […]

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