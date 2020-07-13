هل يشكّل الانهيار الاقتصادي ضربة قاضية للمدارس الفرنكوفونية في لبنان؟

2020/07/13 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زحلة‭.‬لبنان‭. ‬ف‭ ‬ب‭.‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬سيدة‭ ‬لورد‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬زحلة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬يدخل‭ ‬الأهالي‭ ‬تباعاً‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬الراهبة‭ ‬كوليت‭ ‬مغبغب‭ ‬للاستفسار‭ ‬عن‭ ‬نبأ‭ ‬إقفال‭ ‬المؤسسة‭ ‬لأبوابها،‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬يهدّد‭ ‬مصير‭ ‬مئات‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ وتقول‭ ‬مغبغب،‭ ‬رئيسة‭ ‬المدرسة،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬خلال‭ ‬استراحة‭ ‬بين‭ ‬الزيارات‭ ‬المتتالية،‭ ‬فعلت‭ ‬المستحيل‭ ‬للحصول‭ […]

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