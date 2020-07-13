ملاحظات حول اليسار العربي في أوروبا.. بدايات ونهايات

2020/07/13 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د‭.‬نزار‭ ‬محمود إن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كانوا،‭ ‬أو‭ ‬لازالوا،‭ ‬ينتمون‭ ‬لتنظيمات‭ ‬يسارية‭ (‬شيوعية،‭ ‬ماركسية،‭ ‬اشتراكية‭) ‬ممن‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الأوروبية‭ ‬يتجاوز‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭.‬منهم‭ ‬من‭ ‬لازال‭ ‬مؤمناً‭ ‬مدافعاً‭ ‬معلناً‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الانتماء،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬آثر‭ ‬الاستقلال‭ ‬بأفكار‭ ‬ومبادئ‭ ‬انتمائه‭ ‬وراح‭ ‬متدبراً‭ ‬للهفوات‭ ‬والزلات،‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬جرفته‭ ‬الايام‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬انهزامية‭ ‬أو‭ ‬استسلامية‭ ‬أو‭ ‬ضبابية‭ […]

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