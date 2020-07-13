2020/07/13 | 01:53 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تفرض سيطرة كاملة على جبل حدودي استراتيجي شمالي العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 01:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تفرض سيطرة كاملة على جبل حدودي استراتيجي شمالي العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تفرض سيطرة كاملة على جبل حدودي استراتيجي شمالي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).