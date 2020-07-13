التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 8شباط 1963):(4-10) - عقيل الناصري

2020/07/13 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري - التحليل السياسي والتأريخي لتقارير مديرية الأمن العامة في الجمهورية الأولى( 14تموز 1958- 8شباط 1963):(4-10)كل هذه الاسئلة وغيرها سوف، كما أعتقد وأحبذ، تجد صداها في نفسية الزعيم بصورة نسبياً، وهو ذو المشروع البنائي للعراق المعاصر، والإحياءات النفسية والمادية التي دأبت عليها تقارير مديرية الأمن العامة بأن الزعيم قاسم قد شرع في فك تحالفه غير المعلن مع الشيوعيين الذي أستمر طيلة ما قبل عام 1957 إل ......





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