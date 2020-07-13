البزّاز يوجه باعتماد التقنيات العالمية الحديثة في تطوير امكانات الاعلاميين الشباب

2020/07/13 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ -‬الزمان وجّه‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬العراقي‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬امس‭ ‬الأحد‭ ‬باعتماد‭ ‬احدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الاعلامية‭ ‬العالمية‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬دورات اكاديمية‭ ‬الشرقية‭ ‬للتدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬والاذاعي‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬الاذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬ووسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬الجماهيري‭ ‬والشخصي‭ ‬وصناعة‭ ‬الرأي‭ .‬ونقل‭ ‬مراسل‭ ( ‬الزمان‭) ‬عن‭ ‬البزّاز‭ ‬قوله‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬الخبرات‭ ‬الدولية‭ ‬والعربية‭ […]

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