المواهب الفذّة الضائعة.. الى متى؟

2020/07/13 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام المهارات الفردية تضيع في بلدنا، وحين تجد فرصة للتألق فإنّ ذلك يكون مجرّد صدفة . لايمكن انتظار التفوق في قطاعات مختلفة من دون أن يكون هناك عناية بإقامة أسس متفوّقة .التفوق لايقوم على بناء ضعيف وهش .المدارس النوعية التي تعنى بالقابليات في مجال العلوم والرياضيات والنبوغ في بعض المواد الدراسية […]

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