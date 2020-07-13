عملية عراقية أمريكية نوعية في قتل خمسة إنتحاريين قرب بغداد

2020/07/13 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أعلنت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني،‭ ‬الاحد،‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬نوعية‭ ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬غربي‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭.‬ وذكرت‭ ‬الخلية‭ ‬في‭ ‬بيان،الاحد‭ ‬انه‭ ‬‮«‬وفقاً‭ ‬لمعلومات‭ ‬استخبارية‭ ‬دقيقة،‭ ‬نفذت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ( ‬خلية‭ ‬الصقور‭ ‬،‭ ‬استخبارات‭ ‬بغداد‭ ) ‬بالاشتراك‭ ‬مع‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬مِن‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬وبإسناد‭ ‬من‭ ‬الفوج‭ ‬الاول‭ […]

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