بين كتاب الأوهام(بول أوستر) وظل الريح(كارلوس زافون) - بلال سمير الصدّر

2020/07/13 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر نعتقد أن القارئ الناجح هو من يلاحق الكاتب وليس الذي يلاحق العنوان،ولكن لهذه القاعدة استثناء واحد،وهذا الاستثناء على قدر كبير من الاهمية،بل هو الذي يجعلك تلاحق الكاتب من اساسه...ألا وهو العنوان الأول...والعنوان الأول قاعدة تنظبق على كارلوس زافون ولاتنطبق-بالنسبة الينا-على بول أوستر..ظل الريح للكاتب كارلوس زافون-الذي توفي منذ فترة قريبة جدا أسبوع تقريبا من تاريخ كتابة هذا المقال-هي رواية-أو ......





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