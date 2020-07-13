الأردن يعلن سيطرته على كورونا والمغرب يستعد لعيد الاضحى

2020/07/13 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون عمان,-الزمان اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد أن بلاده نجحت في التعامل مع فيروس كورونا المستجد الذي بات “تحت السيطرة” في الأردن.وسجلت المملكة حتى اليوم 1179 اصابة مؤكدة بالفيروس وعشر وفيات، بحسب الأرقام الرسمية.ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، عن […]

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