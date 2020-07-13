2020/07/13 | 03:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب، اليوم الاثنين، الاسرة الفنية ونقابة الفنانين العراقيين برحيل الفنان مهدي الحسيني الذي وافته المنية مساء امس الأحد إثر نوبة قلبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة النيابية تعزي برحيل الفنان مهدي الحسيني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة النيابية تعزي برحيل الفنان مهدي الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).