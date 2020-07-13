بغداد تؤكد استمرار الحوار مع أنقرة لوقف اختراق سيادتها

2020/07/13 | 06:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس الوزراء في العراق استمرار الحوار الدبلوماسي مع تركيا لوقف خروقات الجيش التركي التي يرتكبها بحق السيادة العراقية....

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