تظاهرات ضحايا البعث.. الكيل بمكيالين؟ 


تظاهرات ضحايا البعث.. الكيل بمكيالين؟ 
2020/07/13 | 06:45 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اثارت طريقه تعامل القوات الامنيه مع متظاهري  ضحايا البعث من محتجزي رفحاء  والسجناء السياسيين وذوي الشهداء  صدمه و موجه استنكار  واسعه من القوي السياس...

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