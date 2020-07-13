2020/07/13 | 06:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت طريقه تعامل القوات الامنيه مع متظاهري ضحايا البعث من محتجزي رفحاء والسجناء السياسيين وذوي الشهداء صدمه و موجه استنكار واسعه من القوي السياس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات ضحايا البعث.. الكيل بمكيالين؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات ضحايا البعث.. الكيل بمكيالين؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).