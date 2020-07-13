بغداد تتسلم 6 صهاريج أوكسجين طبية من الكويت

2020/07/13 | 07:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل إلى جمهورية العراق، أمس الأحد، 6 صهاريج محملة بالأوكسجين الطبي قادمة من الكويت....

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