خامنئي: وضعنا مع كورونا مأساوي

2020/07/13 | 07:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تفشي وباء كوفيد-19 مجددا في البلاد بـ”المأساوي جدا”، داعيا الإيرانيين إلى احترام التوصيات الصحية للسيطرة على المرض الذي بدأ يتفشى ثانية بشكل متصاعد.وتعدّ إيران التي كشفت أولى الإصابات بالوباء في فبراير، أكثر دولة تضررا به في الشرق الأوسط.وقال خامنئي في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام مجلس […]

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