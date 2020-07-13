مفاجأة جديدة في جثث مرضى كورونا

2020/07/13 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تشريح جثث تعود لمرضى توفوا بسبب فيروس كورونا عن “مفاجأة صادمة” بالنسبة للأطباء، لكن ذلك قد يساعدهم على معرفة كيفية تأثير الفيروس على أعضاء جسم الإنسان.ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية عن أحد خبراء أمراض الجلطات الدموية، أن الأطباء اكتشفوا جلطات لدى المتوفين بفيروس كورونا في مختلف أعضاء الجسم تقريبا.وقالت […]

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