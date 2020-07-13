العثور على جثة من العصر الحديدي مقيدة اليدين

2020/07/13 | 07:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء آثار على هيكل عظمي من العصر الحديدي تبدو يداه مقيدتين، معتقدين أنه قد يكون ضحية جريمة قتل.وبحسب صحيفة “الغارديان”، يرجع تاريخ الهيكل لنحو 2000 عام، يظهر مستلقيا على بطنه ويلامس وجهه الأرض ويداه مقيدتان.ووصفت عالمة الآثار الدكتورة ريتشيل وود موت ذلك الرجل بأنه “لغز.تحليل الأمر قد يقود لاكتشاف مروع […]

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