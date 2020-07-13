قطر تتصدر دول العالم بمستوى الأمان

2020/07/13 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت قطر، قائمة الدول الأكثر أمانا وخلوا من الجريمة على المستوى العالمي، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من العام الحالي الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نامبيو) وذلك من بين 133 دولة شملها التقييم.وبحسب بيان أعلن في الدوحة مساء الأحد، يأتي تصدر قطر في المؤشر العالمي امتدادا لما حققته سابقا من مراكز متقدمة […]

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