فنان عراقي سبب تأجيل عمل سعد لمجرد للمرة الثانية

2020/07/13 | 08:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذ المطرب المغربي، سعد لمجرد الأحد، قرارا إنسانيا جديدا يتعلق بأغنيته المصورة الجديدة “عدى الكلام”.وأعلن لمجرد عن تأجيل طرح الأغنية للمرة الثانية إلى الأربعاء 15 تموز الجاري، وذلك حدادا على أرواح الفنانين الذين توفوا خلال الأيام الأخيرة.وقال في رسالة مصورة عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: ” “حدادا على الفنانين والأصدقاء […]

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