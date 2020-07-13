روسيا: علاقاتنا مع الولايات المتحدة عند أدنى مستوى

2020/07/13 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أمس الأحد، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة لا تزال عند أدنى مستوى لها، وأنها في حالة سيئة للغاية.وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، «علاقاتنا لا تزال تقريبا عند أدنى نقطة.الأمور سيئة للغاية على مستوى العلاقات الثنائية وكذلك على ما يبدو في سياق مسؤولية دولتينا عن الشؤون الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضية الحد من التسلح والاستقرار الاستراتيجي».وأشار إلى وجود اتصالات معينة بين الطرفين على مستوى الخبراء، مضيفا: «إلا أنها لا تقربنا في الأمور المتعلقة بإدراك المسؤولية عن الحفاظ على الاتفاقات، خاصة معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وهذه الوثائق لا تزال الوحيدة التي بإمكانها ضمان السيطرة على الأسلحة في النطاق العالمي».وتابع بيسكوف قائلا: «بلدانا يملكان أكبر ترسانتين نوويتين، لا تملك أي من البلدان الأخرى مثلهما، بما في ذلك الصين، التي يحاول الأمريكيون دعوتها بإصرار إلى طاولة المفاوضات.لا يمكن مقارنة الصين من حيث ترسانتها بأي من أمريكا أو بروسيا».تجدر الإشارة إلى أن النسخة الـ 3 من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والتي أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010 تمديدا للاتفاق الموقع عام 1991 في موسكو، تعتبر الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلاح، وذلك بسبب انسحاب واشنطن، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

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