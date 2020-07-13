محافظ البصرة: لن نقبل بالتنازل عن حق المحافظة من الكهرباء

2020/07/13 | 08:15 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيأكد محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، أن البصرة لن ترضخ لأي ضغوط في التنازل عن حصتها بالتيار الكهربائي، جاء ذلك خلال زيارته فجر اليوم الاحد مركز السيطرة الكهربائية في المنطقة الجنوبية.وقال العيداني للمركز الإعلامي، ما حدث من انقطاع تام، هو نتيجة خلل في خط ميسان_كوت، أدى لحدوث إطفاء تام للمحطات التوليدية في المحافظات الجنوبية بالكامل، ما عدا الخط الايراني لافتا إلى أن جهود مديرية الإنتاج والتوزيع كانت كبيرة وقياسية، تمكنوا من خلال إعادة العمل للمحطات.وتابع، تحدثت قبل دقائق مع وزير النفط المهندس احسان عبدالجبار، حول وجود ٧٠٠مبغاواط خارج الخدمة الى الان بسبب ضغط الغاز، ويجري العمل على إعادتهم من قبل الكوادر الفنية والهندسية.واضاف، اطمئن اهلنا في البصرة أننا لن نرضخ لاي طلبات او ضغوط سياسية لأخذ جزء من حصتنا من التيار الكهربائي، لانه حق البصريين فقط، مبينا الى ان الحكومة المحلية طيلة السنوات الماضية عملت بجد على تطوير الإنتاج والتوزيع ورفع الطاقة التوليدية، وكل هذه المشاريع كانت من أموال البصرة، مشددا أن حصة البصرة ستبقى لاهلها، لأنها حقهم ونفذت من أموالهم.ونوه إلى أن زيارة مركز السيطرة من أجل الوقوف على كمية الانتاج، إذ أن البصرة تنتج الان٣٠٠٠ ميغاواط وتحتاج ٢٩٠٠ وهوالناصرية تنتج ٦٠٠وتحتاج١١٠٠ ميغاواط ، بينما العمارة تنتج ٤٨٨وتحتاج إلى ٧٠٠ميغاواط، والسماوة لا تنتج اي ميغاواط ولكنها تحتاج للكثير من التيار الكهربائي.وبين الى أن البصرة لديها انتاج أكثر من احتياجها وهناك ٣٠٠ ميغاواط فقدتها اليوم ويجري العمل على إعادتها الام من قبل مديرية التوزيع والانتاج، لكننا نتأثر باي خطأ أو ضرر باي خطأ مرتبط بالشبكة الوطنية، وبالتالي يترك تأثير على البصرة.وناشد محافظ البصرة، أهالي المحافظة للعمل على ترشيد الاستهلاك قدر الإمكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية والرطوبة، فعند التزامنا بالترشيد سنضمن استمرار اطول فترة ممكنة للتيار الكهربائي.أكدت محافظة البصرة، أن وضع الأوكسجين في المستشفيات في المحافظة جيدة ولم يتأثر.وقال المحافظ أسعد العيداني، «تفقدنا وضع الأوكسجين في مستشفى البصرة التعليمي، من أجل التأكد من وضع قناني الأوكسجين فيها»، لافتا إلى «وجود ١٧٠٠ قنينة جاهزة للاستخدام».وتابع، «قد يزداد الطلب على الأوكسجين من منتصف الليل حتى الفجر، في ردهات العزل الوبائية ويقل عدد القناني الجاهزة».وأضاف المحافظ: «اتفقنا مع قيادة الشرطة وبعض الدوائر لارسال آليات تابعة لها، من أجل رفع قناني الأوكسجين الفارغة وأخذها للمعامل من أجل إعادة ملؤها من جديد ومن ثم إعادتها للمستشفى»، منوها إلى أن «هذا الأمر سيحدث في مستشفى الموانئ التعليمي أيضا.إلى ذلك، أعلنت مديرية ماء محافظة البصرة، تشغيل محطتين لضخ المياه لمناطق متفرقة في أقضية جنوبي المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته «المستقبل العراقي»، أنه»تم تشغيل محطة ماء كتيبان لإيصال المياه إلى مناطق ابي الخصيب والسيبة والفاو عبر القناة الاروائية».واضافت، انه» تم ايضا تشغيل محطة ماء السايفون على الكهرباء الوطنية لدفع المياه إلى الجهة الأخرى من شط العرب نحو ابي الخصيب والسيبة والفاو»، مبينة ان «تشغيل هاتين المحطتين جاء بعد مناشدات الأهالي والحكومات المحلية الأقضية والنواحي.

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