خبير امني يشدد على ضرورة تنفيذ عمليات عسكرية في الصحراء المحاذية للسعودية

2020/07/13 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..شدد الخبير الامني علي الوائلي، على ضرورة تنفيذ عمليات عسكرية مباغتة في الصحراء والشريط الحدودي المحاذي للسعودية، لافتا الى ان الجانب المذكور تمر من خلاله عجلات اميركية بعيدة عن انظار العراقيين.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “الصحراء الجنوبية الغربية المحاذية للسعودية بحاجة الى عمليات عسكرية نوعية مباغتة، خاصة ان عناصر داعش الاجرامي […]

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