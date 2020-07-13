كيف سيتم استثمار كورونا لصالح الحضارة الرأسمالية العالمية؟ - نوال السعداوي

2020/07/13 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نوال_السعداوي نحن نعيش فى ظل حضارة واحدة غير متحضرة، الرأسمالية العالمية فى أكثر مراحلها تنمرًا، وجشعًا، وفتكًا، وعدوانية، وإن اختلفت الأشكال، والدرجات، فى دولة هنا، ودولة هناك.



وهذه الحضارة السائدة عالميًا لها سمات محددة تميزها، وتحافظ على استمرارها، وتحمى سيادتها على العالم، حضارة طبقية أبوية عسكرية دينية، وهى تفعل أى شىء للإبقاء على هذه السمات، ولضمان تأجيل أو تأخير انتهاء صلاحيتها للحكم والسيطرة.من ......





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