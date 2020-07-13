إغلاق قسم من كتالونيا بسبب كورونا

2020/07/13 | 08:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت إسبانيا فرض إغلاق قسم من إقليم كتالونيا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يضع الحكومات أمام معضلة حماية السكان، لكن بدون فرض قيود جديدة مشددة جدا.

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