التميمي يوضح آليات التظاهر وحق المتظاهرين برفع دعاوى قضائية

2020/07/13 | 08:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص أوضح الخبير القانوني علي التميمي، آليات التظاهر ومواقعها والتوقيت الزمني لاجرائها، مؤكدا حق المتظاهرين برفع دعاوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “حق التظاهر مكفول في الدستور بالمادة 38 وأيضا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق العهد الدولي في المادة 21 و 19 كما ان العراق ووفق قانون حق […]

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