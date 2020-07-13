العراق يضم فنانًا آخرًا إلى قائمة وفياته لعام 2020

2020/07/13 | 08:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توفي الفنان الشهير مهدي الحسيني في وقت متاخر من مساء امس الاحد، اثر جلطة قلبية.وعزت الفنانة العراقية آلاء حسين في وفاة الحسيني إثر جلطة قلبية.اثر جلطة قلبيةانا لله و انا اليه راجعونمودع بالله سيد مالحكنه نركض لك مودع بالله pic.twitter.com/MJKy3sGHZ2 — Alaa Hussein – الاء حسين (@actress_alaa) July 12, 2020 […]

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