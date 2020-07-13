نائب مستقل ينتقد عدم تحرك الحكومة إزاء الانتهاكات الأميركية لسيادة العراق

2020/07/13 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..انتقد النائب المستقل باسم خشان عدم تحرك الحكومة إزاء الانتهاكات الأميركية المتكررة لسيادة العراق، لافتا الى ان هناك ضعف وتراجع من بعض الكتل بشأن قراراتها السابقة القاضية بخروج القوات الأميركية من العراق.وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “السنة والاكراد لديهم تمسك ببقاء القوات الأميركية في العراق، والمشكلة الأكبر هي تراجع بعض الكتل التي […]

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