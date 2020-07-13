تركيا تبسط سيطرتها على موقع ستراتيجي في العراق

2020/07/13 | 08:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فرضت القوات التركية سيطرتها على جبل خامتير الحدودي العراقي المطل على تركيا، الذي يعتبر موقعا استراتيجيا يتحكم بكل ما حوله، بعد تكثيف القصف عليه جوا وبرا.وأعلن محافظ مدينة دهوك شمال العراق، أن القوات التركية تشن قصفا جويا ومدفعيا على قريتين حدوديتين في بلدة برواري بالا وناحية باتيفا.وكان مدير ناحية […]

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