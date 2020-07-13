متظاهرو التحرير ينعون مهدي الحسيني: الفنان المتظاهر

2020/07/13 | 08:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نعى متظاهرو ساحة التحرير، الفنان مهدي الحسيني الذي وافته المنية في وقت متاخر من مساء امس الاحد.وتوفي الفنان الشهير مهدي الحسيني في وقت متاخر من مساء امس الاحد، اثر جلطة قلبية، وعزت الفنانة العراقية آلاء حسين في وفاة الحسيني.اثر جلطة قلبيةانا لله و انا اليه راجعونمودع بالله سيد مالحكنه نركض […]

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