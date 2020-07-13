“ساعة الترقب” أوشكت على الانتهاء.. مختص يسرد رواية “صادمة” عن مصير قتلة هشام الهاشمي

2020/07/13 | 09:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لازال ملف اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي يشغل العراقيين، وسط ترقب شديد لنتائج التحقيقات باغتياله، الامر الذي سيكون النقطة الفارقة في تاريخ ومستقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمام محكمة الشارع العراقي.وأكد الخبير في شؤون الأمن القومي ظافر الشمري، وجود مساع لإعلان جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي بأنها نتيجة خلافات […]

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