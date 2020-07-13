الحشد الشعبي يطهر ثلاث مناطق في ديالى

2020/07/13 | 09:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طهر اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاثنين، ثلاث مناطق في محافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “اللواء الأول في الحشد الشعبي طهر منطقة حسين الجاسم و الإمام عباس و منطقة احمد احمدي بالكامل”.و باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، باليوم الثالث من عمليات أبطال العراق […]

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