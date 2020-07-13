مصادر: أرامكو السعودية تقلص إمدادات أب من الخام الثقيل لمشترين آسيويين

2020/07/13 | 09:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت أربعة مصادر لرويترز يوم الاثنين إن شركة أرامكو السعودية قلصت كميات النفط المخصصة في أغسطس آب لأربعة مشترين آسيوين على الأقل.

وأوضحت المصادر أن التخفيضات مرتبطة في الأساس بالخام العربي الثقيل.

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