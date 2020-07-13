2020/07/13 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مشمس وحار جداً.. حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 10:03.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مشمس وحار جداً.. حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مشمس وحار جداً.. حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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