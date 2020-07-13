2020/07/13 | 10:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فجر اللواء الأول في الحشد الشعبي، الاثنين، ثلاث عبوات تحت السيطرة في المقدادية بمحافظة ديالى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء الأول بالحشد الشعبي فجرت، صباح اليوم، ثلاث عبوات ناسفة تحت السيطرة في منطقة احمد احمدي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى”.و باشرت قوات الحشد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يفجر ثلاث عبوات تحت السيطرة في المقدادية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يفجر ثلاث عبوات تحت السيطرة في المقدادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).