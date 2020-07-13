2020/07/13 | 10:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق حتى نهاية الأسبوع.. درجات حرارة ’قاسية’ في كل المحافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق حتى نهاية الأسبوع.. درجات حرارة ’قاسية’ في كل المحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق حتى نهاية الأسبوع.. درجات حرارة ’قاسية’ في كل المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).