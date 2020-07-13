2020/07/13 | 10:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من آلاء حسين حول ملابسات وفاة الفنان مهدي الهاشمي: ابن النفيس كانت ممتلئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 10:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من آلاء حسين حول ملابسات وفاة الفنان مهدي الهاشمي: ابن النفيس كانت ممتلئة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من آلاء حسين حول ملابسات وفاة الفنان مهدي الهاشمي: ابن النفيس كانت ممتلئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).