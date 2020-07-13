الأرجنتين تجتاز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

2020/07/13 | 10:04 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين 100 ألف حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة الوطنية، اليوم الأحد.وكشفت الوزارة، في بيان، أن "2657 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها اليوم، وأن إجمالي عدد المصابين هو 100166".وذكر البيان أن 735 حالة تتلقى العلاج في وحدات العناية المركزة، أما حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا فبلغت 1845 حالة.

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